Wekdienst 8/3: stil protest van MH17-nabestaanden en ontmanteling Duitse bom

Goedemorgen! Nabestaanden van de MH17-ramp plaatsen vanochtend 298 lege stoelen voor de Russische ambassade in Den Haag. En vanwege de ontmanteling van een Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog moeten honderden mensen in Deventer en omgeving hun huis uit.

Het weer: Het wordt bewolkt en er zijn perioden met regen. Pas later op de dag breekt de zon soms even door, maar er valt dan ook nog een bui. Het wordt 10 of 11 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en vallen er enkele buien.