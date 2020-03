Proces MH17 morgen van start 'na lange martelgang'

'Zoveel mogelijk details'

Dat Rusland vervolgens heeft geprobeerd om de waarheid daarover verborgen te houden vindt hij "bijna net zo kwalijk als de daad zelf". Hij is zich ervan bewust dat het proces waarschijnlijk ook weer allerlei herinneringen zal oproepen, "dus het zal bij momenten ook wel niet erg prettig zijn".

Het is waarschijnlijk niet mogelijk de verdachten in de ogen te kijken omdat ze naar verwachting niet bij het proces aanwezig zijn. Maar dat is voor Van Luik ook niet het belangrijkste. "Het allerbelangrijkste voor mij is dat we te horen krijgen wat er precies gebeurd is, in zoveel mogelijk detail en zover mogelijk terug in de tijd. Want het is niet zomaar een spontane actie geweest, er is een hele keten van beslissingen voorafgegaan aan het neerhalen van die vlucht."

Verslaggever Henrik-Willem Hofs legt in deze video uit hoe het proces eruit komt te zien.