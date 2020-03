Brand legt vluchtelingencentrum op Lesbos in as

Op het Griekse eiland Lesbos is gisteravond brand uitgebroken in een centrum voor asielzoekers. Het vuur kon binnen enkele uren geblust worden en er vielen voor zover bekend geen gewonden, maar verschillende gebouwen van het centrum gingen in vlammen op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt.

Het vluchtelingencentrum van de Zwitserse non-profitorganisatie One Happy Family bestaat sinds 2017 en ligt niet ver van kamp Kara Tepe. Daar verblijven zo'n 1500 migranten, onder wie veel gezinnen en kinderen. Velen van hen kwamen regelmatig samen in het centrum, waar ook een kleine school zat.

One Happy Family meldt op Facebook dat de school volledig is afgebrand, net als een paar kleinere gebouwen en de kantoren van de organisatie. In het centrum zitten verder onder meer een kapper, een bibliotheek en een koffiezaak. Of die ook zijn beschadigd, is niet duidelijk.

Via Twitter zijn beelden van de brand verspreid: