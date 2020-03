Groningen showt de eerste waterstoftrein van Nederland

Het belangrijkste voordeel van de waterstoftrein is dat hij geen dieseldampen uitstoot, zo beklemtoonden ProRail en de minister vanmiddag op station Groningen. Een paar druppels water, dat is alles wat hij aan 'uitlaatgassen' produceert. En 'tanken' gaat simpel en snel. De minister vergelijkt het zelfs met een auto die een tankstation binnenrijdt.

Toch is nog helemaal niet zeker dat de waterstoftrein straks in Nederland rondrijdt. Daartoe wil de minister eerst de testritten afwachten, die ProRail de komende twee weken doet. Daarna gaan alle betrokkenen de proef evalueren.

De waterstoftrein past bij de klimaatambities van het kabinet. Maar het is niet goedkoop om waterstof te maken. Bovendien vraagt de minister zich af hoe de kosten van de waterstoftrein zich verhouden tot de kosten van de elektrische trein, die ook geen uitlaatgassen produceert.

Stuk goedkoper dan diesel

Wat dat betreft is de Groningse vervoersgedeputeerde Fleur Gräper een stuk minder voorzichtig: zij noemt de waterstoftrein hét alternatief voor de trajecten in het noorden waar nu een vuile dieseltrein rijdt. "De waterstoftrein is in aanschaf iets duurder dan de dieseltrein. Maar een stuk goedkoper dan het aanleggen van bovenleiding", zegt ze. Gräper is bereid om extra geld op tafel te leggen, maar ze noemt geen bedrag.