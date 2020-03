Indonesiër Abdul wil compensatie van Nederland: 'Wie fouten maakt, moet excuses maken'

"Iemand die fouten heeft gemaakt, moet excuses maken aan de mensen die daaronder hebben geleden." Dinsdag landen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Indonesië. Voor Abdul Halik is het staatsbezoek een aanleiding om samen met zijn zoon en nog een man of tien te gaan protesteren.

Halik is een van de nabestaanden van de slachtoffers van het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Zijn vader werd in 1947 geëxecuteerd door Nederlandse troepen. Nu wil hij compensatie en excuses van de Nederlandse Staat.

Correspondent Annemarie Kas ging op bezoek bij Halik en vroeg hem waarom excuses volgens hem belangrijk zijn: