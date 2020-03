Twaalf jaar cel voor Braziliaanse vrouw die Nederlandse vriend doodstak

Hans van Denderen werd eind 2018 met steekwonden in borst en hals gevonden langs de kant van de weg in een stuk bos op zo'n 100 kilometer ten westen van de miljoenenstad São Paulo.

Omdat de politie geen identiteitsbewijzen bij zijn lichaam vond, werd hij als onbekende dode begraven in een nabijgelegen dorp.

Gebrekkig Engels

Niet lang daarna werden kennissen van Van Denderen, die al twintig jaar in Brazilië woonde, achterdochtig. Aanleiding daarvoor waren WhatsAppberichten in gebrekkig Engels die via zijn telefoon werden verstuurd. Aan een student die hij Engelse les gaf, appte hij dat hij in Nederland was om zijn zieke zus te bezoeken.

Dat bleek onzin, ontdekten de kennissen bij navraag bij familieleden van Van Denderen. Daarna werd hij als vermist opgeven. Ruim twee weken na de moord werd de vriendin van Van Denderen opgepakt. Zij bleek de telefoon van Van Denderen in bezit te hebben.

Wrok

In een zitting in februari vorig jaar bekende de vrouw Van Denderen te hebben vermoord. Ze deed dat naar eigen zeggen uit wrok, omdat hij een einde wilde maken aan hun relatie.

Na de moord bleef ze in het huis van de Nederlander wonen en maakte ze gebruik van zijn bankrekening.