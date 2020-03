Brandweer bezorgd om totaalverbod op PFAS in blusschuim

De meeste 'gewone' branden zijn met water of blusschuim zonder PFAS-schuim te blussen. "Uitgangspunt is fluorvrij schuim waar het kan, fluorhoudend schuim waar het moet", zegt Marcel Verspeek van Brandweer Nederland.

Voor het bestrijden van grote chemische tankbranden is er nog geen goed alternatief voor blusschuim met PFAS. Als er bijvoorbeeld een grote tank in de Rotterdamse haven in brand vliegt, moet er snel geblust worden. Dat gebeurt nu met PFAS-houdend blusschuim dat een effectieve film over vlammen legt.

"Als dat niet meer gebruikt mag worden, weten we niet meer of wij hele grote branden in de Rotterdamse haven kunnen bestrijden", zegt hoofdofficier Raymond Bras van de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam. Het gevolg is volgens Bras dat branden langer kunnen duren en verder kunnen escaleren dan nu het geval is.

Regionale brandweerkorpsen wordt verteld hoe ze kunnen overschakelen naar fluorvrij blusschuim. Dat valt nog niet mee. Materiaal moet worden vervangen en er is kennis nodig over het nieuwe blusschuim.