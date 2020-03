PvdA-leden willen een stembusakkoord met GroenLinks

De leden van de PvdA willen een progressief akkoord met GroenLinks sluiten, maar ze willen ze niet met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezingen meedoen.

Op het PvdA-congres in Nieuwegein is gestemd over twee voorstellen om nauwer samen te werken met GroenLinks. De meeste leden willen wel toewerken naar een soort gezamenlijk verkiezingsprogramma op hoofdpunten, maar een gezamenlijke lijst gaat hen te ver.

Eerder deze week kondigden de PvdA, GroenLinks en de SP aan dat zij gezamenlijk willen proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen. Maar een grote groep leden vindt deze linkse samenwerking onvoldoende.

De verkiezingen zijn in maart volgend jaar. De PvdA leed in 2017 de grootste verkiezingsnederlaag ooit: de partij ging van 38 naar negen zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen lijkt de partij weer wat op te krabbelen.