Joodse zaalvoetbalclub huurt beveiliging in om antisemitisme

De Amsterdamse zaalvoetbalvereniging Maccabi zet bij risicowedstrijden beveiliging in om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. Dat zegt clubvoorzitter Victor Loonstein tegen NRC.

De beveiligers zijn bedoeld om fysiek geweld tegen te gaan. Wat de beveiliging inhoudt en hoe vaak die wordt ingezet wil Loonstein niet vertellen. "Het kan morgen zijn of over zes jaar, maar het komt een keer tot geweld", zegt de voorzitter, "daar ben ik honderd procent van overtuigd."

Met antisemitische scheldpartijen krijgen de spelers vaker te maken, vertelde Loonstein eerder in de krant. Spelers worden uitgescholden voor "kankerjood" of "stinkjood". De vereniging telt veertig leden.

'KNVB is verantwoordelijk'

Loonstein houdt de KNVB verantwoordelijk voor "als het misgaat". Hij zegt dat bij de voetbalbond weinig wordt gedaan met meldingen van antisemitisme.

"Als Maccabi extra beveiligers nodig acht puur voor de veiligheid van de spelers, dan is dat verschrikkelijk", zegt een woordvoerder van de bond tegen de krant. Volgens de KNVB heeft Maccabi in 2019 één incident gemeld.

Loonstein zegt dat hij niet alles meer rapporteert, omdat volgens hem met eerdere meldingen te weinig is gebeurd. Hij vindt dat de KNVB ernstig tekortschiet en wegkijkt. De bond spreekt tegen dat de problemen worden gebagatelliseerd en stelt dat bij elke melding naar een oplossing wordt gezocht.

Spreekkoren bij FC Utrecht

Vorige maand bleek dat het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland flink is gestegen. In 2019 werden 182 gevallen van discriminatie geregistreerd, een toename van 35 procent.

Woensdagavond waren bij de halve finales van de KNVB-beker tussen FC Utrecht en Ajax antisemitische spreekkoren te horen. FC Utrecht-fans scandeerden onder meer 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' tegen de Ajaxfans, die zichzelf als geuzennaam Joden noemen. FC Utrecht liet weten zich van de leuzen te distantiëren en zegde alle medewerking toe bij het onderzoek van het Openbaar Ministerie.