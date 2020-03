FC Twente speelt met afbeelding gesneuvelde militairen op shirt

FC Twente speelt de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard op 5 april in speciale shirts. Op de shirts komen de beeltenissen te staan van de 21 Britse soldaten die sneuvelden bij de moeizame bevrijding van Enschede, 75 jaar geleden. Voor de wedstrijd van 5 april zijn ook 906 veteranen uitgenodigd.

"Er zijn 21 jonge mannen gesneuveld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die nog allerlei toekomstplannen hadden. Ik vind de shirts en deze wedstrijd een mooi gebaar naar die gesneuvelden toe en naar de veteranen die uitgenodigd zijn", zegt Micha Peters bij RTV Oost. Hij is zelf militair, veteraan en supporter van FC Twente.

De bevrijding van Enschede - op 1 april 1945 - was onderdeel van een groot offensief van de Britse (en in hun kielzog Canadese) troepen om het oosten van Nederland te bevrijden. Uiteindelijk wilden die troepen doorstoten naar de belangrijke Duitse steden Hamburg en Bremen.

Brug vloog de lucht in

Maar ze liepen in Enschede meer averij op dan gedacht. Het ging al mis toen ze via de Lonnekerbrug de stad wilden binnenrijden. De Duitsers hadden explosieven aan de brug bevestigd. Net voordat de Britten die onschadelijk konden maken, vloog de brug de lucht in, meldt RTV Oost.

Gevolg was dat de tanks en pantserwagens van de bevrijders voor een groot deel werden uitgeschakeld. Via een omweg konden de Britten alsnog Enschede binnentrekken, maar ook daarbij boden de Duitse bezetters hevig weerstand. Even later zou ook nog een felle strijd ontstaan om het nabijgelegen vliegveld.

Over de 21 Britten die omkwamen, is vaak weinig bekend, zegt amateur-historicus Eric Heijink. "Kijk, hier ligt William Phillips. Hij is 26 jaar geworden", zegt hij, tussen de witte grafstenen op de Oosterbegraafplaats in Enschede. "Ik kwam toevallig in contact met de kleindochter van zijn jongste zus. Zij wilde graag weten hoe Phillips gesneuveld is en dat heb ik kunnen achterhalen uit een dagboek uit die tijd. De zus was daar zeer emotioneel over."

'Je bent pas dood als je niet wordt herdacht'

Heijink over de shirts die FC Twente op 5 april draagt: "Ik denk dat nabestaanden het zeker gaan waarderen dat er weer aandacht wordt besteed aan deze gesneuvelde soldaten."

De 906 veteranen die voor de wedstrijd zijn uitgenodigd, worden opgevangen en begeleid door Micha Peters. "De passie en kameraadschap die je op de tribunes meemaakt. Die neem je mee en hebben mij gevormd tot de militair die ik nu ben", zegt de FC Twente-supporter.

Zelf werd Peters als militair vijf keer uitgezonden naar het buitenland. Hij voelt zich verbonden met de veteranen die hij gaat begeleiden en hoopt dat op 5 april niet alleen de moeizame bevrijding van Enschede wordt herdacht. "Het gaat niet alleen om de gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar om alle slachtoffers in de oorlogsgebieden. Want je bent pas echt dood als je niet meer herdacht wordt."