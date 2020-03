GGD denkt corona onder controle te houden, isoleren gebieden niet in draaiboek

De Gouw benadrukte dat het risico om besmet te raken zeer klein is. "We moeten niet vergeten dat het in Brabant om 34 besmettingen gaat op 2,5 miljoen mensen. Het risico is klein en we proberen het nog kleiner te maken. Maar we gaan niet zo ver als sommige andere landen waar je beboet wordt als je buiten de deur komt."

'Het is een echte zoektocht'

Noord-Brabant heeft acht tot tien coronapatiënten van wie onduidelijk is door wie ze besmet zijn geraakt. De GGD en het RIVM onderzoeken of die patiënten toch iets gemeenschappelijks hebben. "Het kan best iemand zijn die in Noord-Italië is geweest en toen een beetje kuchte, maar die nooit bij een contactonderzoek boven is gekomen", zei De Gouw. "Het is een echte zoektocht."

Personeel van ziekenhuizen in Noord-Brabant met klachten is daarom opgeroepen om zich vrijwillig te laten testen. Aan de uitkomst worden de resultaten van coronatests onder grieppatiënten toegevoegd en ook gevallen van longontsteking waarvoor ziekenhuizen geen oorzaak konden vinden. De uitslag van het onderzoek wordt maandag of dinsdag verwacht.

Van patiënten van buiten Noord-Brabant is van iedereen bekend hoe ze besmet zijn geraakt: door een bezoek aan een risicogebied in het buitenland of door contact met iemand die daar besmet is geraakt. "We hebben geen enkele aanwijzing dat het virus buiten de provincie Brabant vrij voorkomt", aldus De Gouw.