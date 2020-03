Wekdienst 7/3: RIVM start steekproef en PvdA-congres in Nieuwegein

Wat heb je gemist?

Het wereldberoemde Amerikaanse technologie- film en muziekfestival South by Southwest (SXSW) gaat dit jaar niet door. De burgemeester van de stad Austin (Texas) heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus, waardoor het festival geannuleerd moest worden. De afgelopen dagen hadden bekende artiesten en grote bedrijven als Apple, Facebook, Netflix en Twitter al afgezegd vanwege zorgen over het virus.

Voor zover bekend zijn er in Austin geen besmettingen met het virus, maar veel mensen waren wel bezorgd dat SXSW het virus naar de stad zou halen. Het festival trekt jaarlijks bezoekers van over de hele wereld. Vorig jaar kwamen er 400.000 mensen op het festival.

Ander nieuws uit de nacht:

'Drie leden van Saudische koninklijke familie opgepakt': volgens Amerikaanse media waren de arrestaties met medeweten of in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Over de reden is veel onduidelijk.

Lennaert Nijgh Prijs voor Pepijn Lanen van De Jeugd van Tegenwoordig: directeur Frank Helmink van Buma Cultuur noemt Lanen een taalvernieuwer, waar veel, heel veel mensen graag naar luisteren.

Uitgever ziet na protest af van omstreden autobiografie Woody Allen: Allen wordt al jaren beschuldigd van misbruik. Donderdag verlieten 75 medewerkers van uitgeverij Hachette uit protest het kantoorpand van de uitgever.

En dan nog even dit:

Het coronavirus is op veel plaatsen het gesprek van de dag. Natuurlijk ook in Noord-Brabant, nu het RIVM mensen met milde gezondheidsklachten vraagt om het contact met de buitenwereld tot een minimum te beperken. In dit café in Tilburg maken ze zich niet zoveel zorgen over de aangepaste richtlijnen van het RIVM: