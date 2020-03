'Drie leden van Saudische koninklijke familie opgepakt'

Drie vooraanstaande leden van de koninklijke familie van Saudi-Arabië, onder wie de broer van de koning, zijn gearresteerd. Dat meldt The New York Times. The Wall Street Journal meldt twee aanhoudingen. Volgens de Amerikaanse media waren de arrestaties met medeweten of in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Over de reden is veel onduidelijk.

Naast de broer van de koning, prins Ahmed bin Abdulaziz, zijn volgens The New York Times ook voormalig kroonprins Mohammed bin Nayef en prins Nawaf bin Nayef, opgepakt in Saudi-Arabië. Nawaf was eerder minister van Binnenlandse Zaken en kreeg in 2017 huisarrest opgelegd door kroonprins Mohammed bin Salman

Het is niet voor het eerst dat prominente leden van het koninklijk huis worden vastgezet. In 2017 liet de Saudische kroonprins in het kader van een anti-corruptiecampagne tientallen prinsen, ministers en vooraanstaande zakenlieden opsluiten in het luxueuze hotel Ritz-Carlton. Destijds werd de campagne uitgelegd als een manier om een machtsstrijd uit te vechten.

'Ontevreden familieleden'

Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat invloedrijke telgen uit het Huis van Saud niet te spreken zijn over de vele macht die Mohammed bin Salman de afgelopen jaren naar zich toe heeft getrokken. Ook vanwege de rol die hij naar verluidt had bij de moord op journalist Khashoggi en vanwege een grote aanval op Saudische olieraffinaderijen, vorig jaar, zouden ze twijfelen aan zijn leiderschap.

Om te voorkomen dat de kroonprins ooit de troon bestijgt, zouden ontevreden familieleden de lijn van opvolging willen aanpassen. Bronnen zeggen tegen Reuters dat daarvoor wordt gekeken naar de nu opgepakte prins Ahmed, de broer van de koning en een van de laatste zonen van de stichter van Saudi-Arabië, koning Abdelaziz.