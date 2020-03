Uitgever ziet na protest af van omstreden autobiografie Woody Allen

De Amerikaanse uitgever van de memoires van filmmaker en acteur Woody Allen heeft besloten het boek toch niet uit te brengen. Het was de bedoeling dat Apropos of Nothing volgende maand zou verschijnen bij uitgeverij Hachette Book Group, maar na een storm van kritiek geeft het bedrijf de rechten terug aan Allen.

Eerder vertrok de zoon van Allen, journalist Ronan Farrow, woedend bij de uitgeverij vanwege het plan om de autobiografie uit te geven. De journalist, die met zijn publicaties over Harvey Weinstein een van de aanjagers was van de #MeToo-beweging, deed dat omdat hij zijn zus Dylan Farrow steunt. Zij beschuldigt Allen al jaren van seksueel misbruik, iets wat de regisseur ontkent.

Onlangs gaf Hachette Catch and Kill uit, waarin Ronan Farrow uit de doeken doet hoe machtige mannen structureel wegkomen met seksueel misbruik. Hij voelde zich verraden dat juist zijn eigen uitgever de autobiografie van zijn vader wilde uitbrengen. Donderdag vond zijn protest steun bij 75 medewerkers van de uitgeverij, die demonstratief het kantoorpand van Hachette in New York uitliepen.

'Moeilijk besluit'

De uitgever, die de geplande publicatie in eerste instantie verdedigde, heeft na een gesprek met het personeel besloten om af te zien van de memoires. "Nadat we naar hen hadden geluisterd, kwamen we tot de conclusie dat het niet haalbaar is voor HBG om de publicatie te laten doorgaan", schrijft de uitgever in een verklaring.

Hachette spreekt van een moeilijk besluit. "We nemen onze relatie met onze auteurs zeer serieus en we annuleren boeken niet zomaar. We hebben veel uitdagende boeken gepubliceerd en zullen dat ook blijven doen. Iedere dag doen we er alles aan om verschillende geluiden en tegengestelde standpunten te laten horen."

Zowel Allen als Farrow heeft nog niet gereageerd op het besluit. Of een andere uitgeverij het boek van Woody Allen oppakt, is nog niet bekend.