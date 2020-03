Befaamde jazz-pianist McCoy Tyner (81) overleden

De Amerikaanse jazz-pianist McCoy Tyner is op 81-jarige leeftijd overleden in zijn huis in New Jersey. Dat heeft een familielid bevestigd tegenover The New York Times. Tyner werd wereldberoemd door zijn samenwerking met saxofonist John Coltrane in de jaren 60, met nummers als A Love Supreme en My Favourite Things.

Nadat hij de band van Coltrane in 1965 had verlaten, speelde hij samen met een groot aantal andere jazz-grootheden en componeerde hij ook zijn eigen nummers. Hij wilde niets weten van elektrische piano's en synthesizers waartoe veel collega-jazzpianisten zich bekeerden, en bleef trouw aan de gewone piano.

Tyner won aan het begin van de jaren 90 twee Grammy's voor albums met zijn bigband.