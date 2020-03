'Space-sla' blijkt net zo gezond als sla uit de moestuin

Astronauten zijn niet langer alleen maar aangewezen op ingeblikt en gevriesdroogd eten. Vers gekweekte space-sla moet langere ruimtereizen mogelijk maken en blijkt een prima middel in de strijd tegen verveling in de ruimte.

Onder codenaam 'Veggie', wordt sinds 2014 donkerrode Romaine-sla gekweekt in het internationale ruimtestation ISS. Volgens NASA is nu wetenschappelijk vastgesteld dat de sla 'veilig en voedzaam' is. Sterker nog: het groenvoer uit de ruimte zou schoner zijn dan sla die op aarde groeit.

Het duurt nog wel even voordat er een volledige maaltijd op tafel staat in het ruimteschip. "Maar het begin is er", zegt Philippe Schoonejans, expert bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het experiment is een doorbraak voor langere ruimtereizen, benadrukt hij. "Je kunt geen oneindige hoeveelheid gedroogd astronautenvoedsel meenemen de ruimte in."

Verse maaltijd tegen verveling

Niet alleen voor de duur van ruimtereizen is vers voedsel van belang, ook voor het tijdverdrijf van astronauten. "We weten dat een maaltijd psychologisch gezien een belangrijk ijkpunt in de dag is. In Moskou zaten bij een proef zes personen, 500 dagen in een ruimtecapsule. Je kunt je voorstellen dat de verveling dan toeslaat en een maaltijd afleiding geeft", merkt Schoonejans op.