16 jaar gevangenisstraf voor moord op kickbokser in 2001

Een 47-jarige man uit Estland is veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar voor het doodschieten van kickbokser Coen de Nijs, bijna twintig jaar geleden. De zaak was een 'cold case' toen de verdachte zich in mei vorig jaar onverwacht meldde bij de politie. Hij legde een bekentenis af terwijl hij een celstraf uitzat voor wapenbezit,

De Nijs (38) werd op 22 juni 2001 op klaarlichte dag doodgeschoten in het centrum van Alkmaar. De gestolen vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Alkmaar-Noord.

Het motief voor de moord is niet duidelijk geworden. De Est heeft verklaard dat het ging om een "persoonlijk conflict", maar het Openbaar Ministerie geloofde daar niets van, meldt NH Nieuws.

Goed voorbereide en kille liquidatie

Het OM had een gevangenisstraf geëist van vijftien jaar. De rechtbank vond een hogere straf op zijn plaats, onder meer omdat de moord "alle kenmerken heeft van een goed voorbereide en kille liquidatie", zegt de rechtbank.

De verdachte heeft daarnaast geen antwoord willen geven op de vraag waarom het slachtoffer dood moest. Voor de nabestaanden van het slachtoffer is dat volgens de rechtbank erg zwaar.

De dader moet ook aan een van de nabestaanden een schadevergoeding betalen van enkele duizenden euro's.