Iran rouwt om de vliegtuigramp, maar kan er nauwelijks over praten

Hoe praat je over een vliegtuigramp waarbij 176 mensen omkwamen, als de regering het liever doodzwijgt en nauwelijks kritiek duldt? Na de crash in januari hield de Iraanse regering drie dagen vol dat een technisch mankement de oorzaak was. Daarna moesten ze toegeven dat eigen raketten het vliegtuig hadden neergehaald.

Veel Iraniërs rouwen om de slachtoffers, maar voelen zich niet vrij om alles te zeggen. Voor sommigen is kunst de enige manier om zich echt te kunnen uiten.

"Toen ik op het nieuws hoorde over deze vreselijke vliegramp, besloot ik dat ik een stuk moest componeren", zegt dirigent en componist Loris Tjeknavorian in Teheran. Hij is een wereldwijd bekende Iraniër die eerder onder andere het London Symphony Orchestra dirigeerde. Volgens hem stond het stuk zo op papier: "Het diepe verdriet en medeleven voor de nabestaanden was mijn inspiratie."

"Het eerste deel illustreert de ramp en de explosie, het tweede deel is de paniek van de mensen aan boord en het derde deel is begrafenismuziek", zegt hij terwijl hij in een hotel in Teheran zijn compositie laat horen.

Zo klinkt het: