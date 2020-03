Ambulances mogen binnenkort overdag niet harder dan 140

Minister Van Nieuwenhuizen houdt er voorlopig aan vast dat ook hulpdiensten op snelwegen voortaan minder hard kunnen rijden. Bijvoorbeeld ambulances mogen maximaal 40 kilometer harder dan 'gewoon' verkeer en dat betekent dat ze nu op snelwegen soms 170 mogen. Na de verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100, mogen ambulances dus niet harder dan 140.

VVD en PVV in de Tweede Kamer zetten daar vraagtekens bij, omdat ambulances dan mogelijk vaker te laat komen.

Van Nieuwenhuizen zei vandaag dat de verschillen wel erg groot worden als op één weg sommige auto's 100 rijden en andere 170. Daardoor zouden volgens haar juist weer risico's voor de veiligheid ontstaan. De minister voegde eraan toe dat ze begrepen heeft dat ambulances nu in de praktijk ook al niet vaak 170 rijden.

Levens mogen niet in gevaar komen

De minister gaat wel samen met ambulancediensten in de gaten houden of de nieuwe regels goed werken: "Ik wil natuurlijk niet dat door de aanpassing van de snelheid mensenlevens in gevaar komen."

In principe is op 16 maart de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen een feit. Op sommige snelwegen gaat de verlaging om praktische redenen al een paar dagen eerder in.