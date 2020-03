Burgemeester Leiden: 'Wij kunnen opvang vluchtelingenkinderen aan'

"Je kunt niet langer wegkijken als je ziet in welke omstandigheden die vluchtelingenkinderen in Griekenland leven. We weten wel dat we niet alle ellende in de wereld kunnen oplossen, maar dat rechtvaardigt helemaal niks doen niet." Dat zei burgemeester Henri Lenferink (PvdA) van Leiden in het NOS Radio 1 Journaal over zijn aanbod om kinderen op te vangen.

Leiden is het eerste gemeentebestuur dat ingaat op de oproep die Vluchtelingenwerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling gisteren deden. Zij vroegen gemeenten een coalitie te vormen om zo het kabinet ervan te overtuigen dat Nederland vluchtelingenkinderen kan opvangen.

Griekenland vroeg in oktober al aan de Europese lidstaten 2500 alleenreizende kinderen op te vangen die op dit moment in de opvangkampen en daarbuiten verblijven. Daar heeft Nederland niet op gereageerd.

Groot hart

Ook Lenferink wil met het aanbod om 25 kinderen op te vangen een signaal geven aan Den Haag. "We willen zeggen: dit kunnen wij aan in onze stad Leiden", aldus de burgemeester. Hij wijst op de grote bereidheid van Leidenaren om tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 hulp te bieden.

"Onze stad heeft daar een groot hart voor en dat merken we nu al. Na ons eerste signaal laten veel mensen weten dat ze willen helpen", vertelt Lenferink. De burgemeester is ervan overtuigd dat de gemeenteraad achter het besluit van het college staat, gezien de eerdere ervaringen.

Kinderen voorop

Lenferink benadrukt dat het primair een landelijke zaak is. De begeleiding van de kinderen is een taak van voogdijinstelling Nidos, zoals gebruikelijk bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Maar de gemeente staat hen graag bij als dat nodig is.

Het tegenargument dat je behalve kinderen, later ook misschien de rest van hun gezin moet opvangen, verwerpt Lenferink. "Je moet kinderen vooropstellen. Zij hebben recht op hulp. Dat is nu het belangrijkste."

Vanochtend heeft ook een meerderheid in de Groningse gemeenteraad in een brief aan het college gevraagd alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen.