Thuiswerken en geen conferenties: techsector neemt maatregelen tegen virus

Hoeveel medewerkers hieraan gehoor hebben gegeven is onduidelijk. Amazon en Microsoft hebben in de staat Washington hun hoofdkantoren staan. Er werken daar tienduizenden mensen. Google en Microsoft hebben, om thuiswerken makkelijker te maken, tijdelijk zakelijke communicatiemiddelen gratis gemaakt voor klanten. De zoekgigant voert daarnaast alle sollicitatiegesprekken voorlopig via video.

Woordvoerders van Google, Facebook en Uber laten weten dat dergelijke maatregelen in Nederland niet aan de orde zijn. Microsoft heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS.

Groot festival in Austin op losse schroeven

Ondertussen lijkt een groot evenement dat belangrijk is voor de tech-industrie steeds meer op losse schroeven te staan. Over precies een week begint in de Texaanse stad Austin South By Southwest (SXSW), een festival over onder meer technologie en muziek waar honderdduizenden mensen op afkomen. De afgelopen dagen hebben diverse tech- en mediabedrijven hun deelname ingetrokken.

Desondanks is de conferentie zelf nog niet afgelast. Tot nu toe zien de autoriteiten geen reden om SXSW hiertoe te verplichten. "Wanneer de organisatie tot die keuze moet komen, spelen er twee zaken een grote rol: de gezondheidsrisico's en de commerciële belangen", zegt jurist Marjan Olfers, gespecialiseerd in evenementen. "Daarbij is belangrijk om te kijken wat hierover is opgenomen in de contracten tussen de organisatie en de partijen die meedoen. Ook is het de vraag of je hiertegen te verzekeren bent."

De Texas Monthly verwacht dat het eventueel schrappen van het festival een strop is voor medewerkers en bars en restaurants in de omgeving. Maar omgekeerd waren er de afgelopen dagen ook veel zorgen over het virus. Een petitie om de organisatie op te roepen het evenement af te gelasten is al meer dan 50.000 keer ondertekend.

Vorige maand ging een andere beurs, in Barcelona, vanwege het coronavirus niet door. Na veel afzeggingen van standhouders besloot de organisatie van de telecombeurs Mobile World Congress (MWC) om het evenement te annuleren.