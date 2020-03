Pick-uptruck ramt pui gemeentehuis Nijkerk, bestuurder aangehouden

Een pick-uptruck is het gemeentehuis van Nijkerk binnengereden. Het is niet duidelijk of dat met opzet is gedaan. De politie zegt dat er verder geen gewonden zijn.

De automobilist is gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Hij of zij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden van een omstander is te zien hoe de wagen het gebouw binnenrijdt: