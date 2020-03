Extra meting op binnenvaartschepen na IC-opname om rattengif

De havenmeester van Amsterdam gaat giftig gas behalve op zeeschepen nu ook op binnenschepen laten meten. Dat is besloten nadat een schippersechtpaar eind vorig jaar op de intensive care terecht was gekomen. Ze waren urenlang in contact geweest met grote hoeveelheden van het rattengif fosfine.

Nu wordt het fosfinegas door een onafhankelijke 'gassingsleider' alleen gemeten op het zeeschip en wordt de lading pas overgeslagen als de waardes veilig zijn. Ook na de overslag op het binnenvaartschip wordt het meten nu verplicht in Amsterdam.

Ladingen worden voorzien van fosfine in tabletten om ongedierte of ongewenste planten tegen te gaan. Meestal zitten de pillen een soort zakjes die makkelijk te verwijderen zijn, zegt havenmeester Milembe Mateyo. Maar in een op de tien gevallen worden losse pillen gebruikt, die achter kunnen blijven en moeilijk te vinden zijn.

"Dat is het meest waarschijnlijke scenario bij het incident met het schippersechtpaar", zegt Mateyo over het voorval. "Om zulke incidenten te voorkomen wordt dus in het geval van losse pillen nagemeten op het binnenvaartschip."

Mateyo wijst erop dat het wereldwijde gebruik van de losse pillen niet kan worden tegengegaan. "Maar we kunnen het wel beter begeleiden en ons plan van aanpak aanpassen." Het gaat om een tijdelijke maatregel. De havenmeester overlegt met andere havens en wil dat in hun gezamenlijke nieuwe plan van aanpak rekening wordt gehouden met de losse pillen.

Onzekerheid ernstig

De Algemeene Schippers Vereeniging is blij met de maatregel. "Als er bij jou niet gemeten wordt, heb je geen idee wat er op je schip zit, zoals bij het echtpaar", zegt voorzitter Sunniva Fluitsma. "Die onzekerheid is natuurlijk heel ernstig."

Met het echtpaar gaat het boven verwachting goed, zegt Fluitsma. "Meneer vaart weer. Of mevrouw nu ook vaart, weet ik niet, maar ze doet weer van alles. Dat hadden we niet durven hopen."