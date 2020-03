Advocaat: 'Taghi werd onherkenbaar door ernstige mishandeling Dubai'

Ridouan Taghi is bij zijn arrestatie in Dubai ernstig mishandeld. Dat heeft zijn advocaat in de rechtszaal gezegd. "Hij was onherkenbaar geworden door verwondingen en zwellingen en kon nauwelijks nog lopen", zei advocaat Inez Weski.

Taghi, tot voor kort Nederlands meestgezochte verdachte, is vandaag zelf niet bij zijn berechting in de zwaarbewaakte 'Bunker'-rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In de omgeving stonden voorafgaand aan de zitting veel zwaar bewapende agenten.

De zitting werd even stilgelegd, omdat advocaat Weski een aantal namen wilde noemen van betrokken opsporingsambtenaren. De rechtbank stak daar uit veiligheidsoverwegingen een stokje voor

Kluizenaar

De verdachte werd in december opgepakt in Dubai, waar hij volgens Weski "als een soort kluizenaar" woonde. Vervolgens zou hij daar 72 uur wakker zijn gehouden "onder vriesomstandigheden". Dat zou zijn gebeurd omdat Nederland informatie had verstrekt over een vermeende connectie met Iran.

De Telegraaf meldde in het najaar op basis van bronnen bij het onderzoek dat Iran Taghi "de hand boven het hoofd" hield. Volgens Weski heeft hij nooit in Iran gezeten.