Rust keert terug in Idlib, druk op Griekse grens houdt aan

In de Syrische provincie Idlib is het geweld na het ingaan van de wapenstilstand geluwd. Het bestand dat de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin gisteren sloten, werd om middernacht van kracht.

Volgens het Russische persbureau RIA wordt het bestand goed nageleefd en is de situatie op de grond rustig. Dat wordt tegenover de BBC bevestigd door het vanuit Engeland opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Tegelijk blijft het onrustig aan de Grieks-Turkse grens, waar Turkije vluchtelingen doorlaat en Griekenland probeert te voorkomen dat ze binnenkomen. Griekse troepen dreven vanochtend vluchtelingen terug met traangas en waterkanonnen, terwijl Turkse troepen traangasgranaten afschoten in de richting van de Griekse grenswachten.

Erdogan heeft 'de poorten naar Europa' opengezet, onder meer om meer geld te eisen van de EU voor de opvang van vluchtelingen en om steun af te dwingen voor zijn pogingen delen van de provincie Idlib in handen te houden.

Wekenlange gevechten

Het akkoord tussen Poetin en Erdogan volgde gisteren op wekenlange zware gevechten in de provincie die grenst aan Turkije. Het Turkse leger verzet zich in Idlib tegen de pogingen van het Syrische regeringsleger de provincie te heroveren op de rebellen. Het Syrische leger rukte de laatste weken op met steun van de Russische strijdkrachten.

Bij de gevechten zijn zo'n 60 Turkse militairen om het leven gekomen. Honderdduizenden inwoners van Idlib zijn op de vlucht geslagen. Vlak voor het ingaan van het bestand werd er nog zwaar gevochten. Daarbij zouden twee Turkse militairen zijn gesneuveld en zouden Turkse troepen 21 Syrische militairen hebben gedood.

Veiligheidscorridor

Poetin en Erdogan spraken gisteren af "een veiligheidscorridor" van 12 kilometer breed te vormen aan beide zijden van de snelweg M4, die van de kust naar het oosten loopt en de provincie in tweeën snijdt. Het is de bedoeling dat Russische en Turkse troepen daar gezamenlijk gaan patrouilleren.

Erdogan wilde dat de Syrische troepen zich uit een deel van de veroverde gebieden zouden terugtrekken, maar daarover heeft Poetin geen beloftes gedaan. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over een no-flyzone of een veilige zone waar de vluchtelingen opgevangen zouden kunnen worden.

De Syrische president Assad heeft gezworen "iedere centimeter" van Idlib te heroveren, maar hij is afhankelijk van Russische steun. Nadat het akkoord tussen Poetin en Erdogan gesloten was, zei Assad dat hij op termijn weer normale relaties met Turkije wil.

No-flyzone

De EU-buitenlandchef Borrell zei vanochtend voor een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Zagreb dat het bestand goed nieuws is en de EU mogelijk in staat stelt humanitaire hulp te geven aan de bevolking van Idlib. Hij zei dat de Europese ministers ook zullen spreken over meer financiële steun aan Turkije, maar voegde eraan toe dat de EU zich niet door Turkije zal laten chanteren.

Minister Blok zei in Zagreb dat het bestand tussen Poetin en Erdogan moet worden uitgebreid met een no-flyzone. "De bombardementen met name ook op ziekenhuizen moeten stoppen."

Blok zei ook dat hij geen enkele overeenkomst met Turkije wil sluiten zolang dat land vluchtelingen naar de grens met de EU blijft sturen en die "als wapen inzet".