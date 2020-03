Voorlopig geen bezoek voor tbs'ers in Poortugaal na ontsnapping

Tbs'ers in kliniek De Kijvelanden in Poortugaal mogen voorlopig geen bezoek krijgen. Ook blijven ze vastzitten op hun eigen afdeling. Aanleiding is de ontsnapping van twee mannen, afgelopen zondag.

De twee bedreigden een behandelaar met een alarmpistool en een mes en hielden hem gegijzeld. Ze namen hem mee naar de ingang, waar een taxi klaarstond. Na een politieachtervolging op de A15 werd een van de twee door de politie doodgeschoten, de ander werd aangehouden.

Bewonersavond

De maatregelen in de kliniek werden volgens de regionale omroep Rijnmond aangekondigd op een bewonersavond in Poortugaal. Zo'n zestig mensen waren daarop afgekomen. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid.

Bestuursvoorzitter Erik Masthoff van De Kijvelanden zei dat het protocol is om bij een gijzeling de buitendeur gesloten te houden. Maar hij heeft er in dit geval begrip voor dat dat niet gebeurd is.

"Deze mensen hebben een andere keuze gemaakt en dat begrijp ik. Ik heb beelden gezien van de gijzeling en met de mensen gesproken en snap dat ze er niet voor gekozen hebben om gedood te worden."

Nog altijd uitkammen

Hoe de tbs'ers aan de wapens zijn gekomen, is niet duidelijk. Direct na het incident is de kliniek begonnen met een groot onderzoek. Het hele gebouw wordt deze week uitgebreid doorzocht om wapens en telefoons op te sporen. De zoektocht was gisteravond nog niet afgerond.

Naast de bestuurder waren ook de burgemeester, justitie en politie aanwezig om te praten met buurtbewoners. De omwonenden voelen zich onveilig en herhaalden hun eis om een goed alarmsysteem op te zetten voor de buurt rond de tbs-kliniek. Burgemeester De Witte van Albrandswaard gaat dat onderzoeken en beloofde voor de zomer met een antwoord te komen.