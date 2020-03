EOD ontmantelt V1-bom bij Deventer: 'Dit is echt de categorie speciaal'

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie begint overmorgen aan een bijzondere klus bij Deventer. Daar wordt een Duitse V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld.

Voor de leden van de dienst is het de derde V1-bom in zes jaar tijd die ze ontmantelen. "Het is voor ons natuurlijk altijd leuk om iets speciaals te hebben", zegt stafofficier Hans van der Zwet tegen RTV Oost. "De V1 valt echt in de categorie speciaal. Die kom je niet elke dag tegen."

Om de bom te ontmantelen, is een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is de A1 bij Deventer volledig afgesloten, wordt het scheepvaartverkeer op de IJssel zondag de hele dag stilgelegd en mag er tot een hoogte van 1600 meter niet gevlogen worden boven het gebied. Binnen een straal van 1400 meter rondom de bom moeten bewoners hun huis verlaten. Het gaat om 560 huishoudens, vooral in Wilp.

Talud verzwakken

De V1 bevat 935 kilo springstof en de gevechtslading is nog intact. Om de Duitse bom weg te halen, moet de EOD eerst de ontsteker zien los te krijgen. Dan wordt de gevechtslading in kleine stukken gesneden.

"De lading in een keer laten ontploffen kan niet", zegt Van der Zwet. "Dat is veel te veel. Er is in Nederland geen terrein te vinden waar je dat zonder problemen kan doen."

De bom ter plaatse laten afgaan is volgens Van der Zwet ook geen optie. "De bom ligt ongeveer op 50 meter van de A1. Als we hem daar zouden laten springen of hij zou per ongeluk afgaan, dan zou de grondschok het talud van de autosnelweg dusdanig verzwakken dat de weg versterkt moet gaan worden."

Nog tientallen V1's

De bom werd gevonden bij graafwerkzaamheden voor de verbreding van de A1. De Duitsers gebruikten de zogenoemde vliegende bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog om vanuit Nederland Londen en het havengebied van Antwerpen te bestoken. Volgens Van der Zwet is de bom die in Deventer is gevonden gelanceerd vanuit een andere plek in Overijssel.

Volgens hem is het zeker niet de laatste V1 die gevonden wordt. "Het zal me niet verbazen als het er nog enkele tientallen zijn", zegt hij. "Er zijn vanaf Deventer 3500 V1's gelanceerd. De helft kwam goed weg, de andere helft stortte binnen een straal van 100 kilometer neer. Ook in Overijssel zullen we zonder twijfel de komende jaren nog wat vinden."