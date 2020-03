Wekdienst 6/3: Boekenbal opent Boekenweek en boze Zeeuwen praten met Knops

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Amsterdam presenteert de plannen om klimaatneutraal te worden. Het gaat om een routekaart, waarin staat hoe de hoofdstad voor 2050 helemaal af wil stappen van fossiele brandstoffen.

Een Zeeuwse delegatie gaat vanmiddag in gesprek met minister Knops. Volgens de gemeente Vlissingen zal het gesprek eerst gaan over het geschonden vertrouwen dat moet worden hersteld, vanwege het recente besluit om de marinierskazerne toch niet naar die gemeente te verhuizen.

Vanavond is het jaarlijkse Boekenbal, het gala waarmee de Boekenweek wordt geopend. De 85ste editie heeft als thema Rebellen en dwarsdenkers en duurt tot met zondag 15 maart.

Wat heb je gemist?

Minister Bruins voor Medische Zorg overlegt vandaag in Brussel met zijn Europese collega's over de gezamenlijke aanpak van het coronavirus. Zo wordt besproken hoe de EU-lidstaten samen een tekort aan beschermingsmiddelen als mondkapjes kunnen voorkomen. Bruins zei gisteren nog dat hij de Fransen er op aan wil spreken dat in Frankrijk alle mondkapjes zijn gevorderd voor binnenlands gebruik.

In heel Europa zijn er tot nu toe zo'n 4200 besmettingsgevallen, waarvan het overgrote deel in Italië. In Nederland zijn er nu 82 coronapatiënten.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Een groep konikpaarden kreeg gisteren natte voeten bij de Gelderse plaats Beuningen. Op zoek naar vast land moesten de wilde dieren een stuk waden en zwemmen in de uiterwaarden van de Waal.

Volgens Omroep Gelderland hebben alle paarden de overkant gehaald: