Museum voor hiphop op plek van ontstaan, The Bronx in New York

In The Bronx in New York komt een museum dat helemaal is gewijd aan hiphop. De stroming ontstond in de jaren 70 in de straatcultuur van die buurt, die destijds sterk verpauperd was.

De bedoeling is dat het museum opengaat in 2023. Rappers als Kurtis Blow, Africa Bamba en Grand Master Melly Mel zijn er al enige jaren mee bezig. Ook bekende namen als Nas, Ice-T en LL Cool J zijn betrokken bij het project.

Sinds het ontstaan in het zuidelijk deel van The Bronx is hiphop uitgegroeid tot een invloedrijk en wereldwijd fenomeen, waar vele miljarden in omgaan. Artiesten maken niet alleen muziek als rapper, dj of producer, maar ook dans, mode en kunst zijn er een belangrijk onderdeel van.

Het ontwerp voor het museum voorziet in een oppervlakte van ruim 5500 vierkante meter waar ruimte is voor interactieve tentoonstellingen, optredens, films en seminars.

Breakbeat narratives

Er zijn zeldzame albums te zien, zoals de allereerste rap-platen, en andere bijzondere objecten, waaronder de eerste drumcomputer die werd gebruikt door Kurtis Blow.

Ook komt er onder de noemer 'breakbeat narratives' een gameconsole, die is ontwikkeld in samenwerking met softwarefabrikant Microsoft en het Massachussetts Institute of Technology (MIT). Bezoekers kunnen daarmee een reis maken door de geschiedenis van de hiphop, aan de hand van hun eigen muzikale voorkeuren.

De bouw moet in juli van dit jaar beginnen. Tot die tijd zijn er op de locatie pop-up-tentoonstellingen over de ontwikkeling van de hiphop, die elk halfjaar veranderen.