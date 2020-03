Rutte maakt in Zeeland excuses voor gang van zaken rond afblazen kazerne

Bestuurders uit Zeeland voelden zich overvallen door het besluit en in de maling genomen. Staatssecretaris Visser maakte in de Tweede Kamer excuses voor de gang van zaken en kreeg daarbij van vrijwel de voltallige oppositie een motie van afkeuring.

Sommige aanwezigen in Vlissingen waren nog steeds heel boos op staatssecretaris Visser en noemden haar onbetrouwbaar. Rutte zei dat te begrijpen, maar ook achter Visser te staan. "Ze is niet onbetrouwbaar. Ze heeft een fout gemaakt, maar die ook toegegeven."

'Ontzettend ellendig'

Ook Rutte zelf kreeg kritiek. "Dit heeft acht jaar geduurd. Er is iets grondig mis gedaan. Er zijn Zeeuwse bestuurders geschoffeerd. U was toch ook in charge al die tijd. U schaadt het imago van Zeeland", aldus één van de sprekers. "Ik hoop dat u voordat u straks precies tien jaar aan het roer staat de compensatie geregeld heeft."

Rutte zei heel goed te begrijpen dat het besluit voor de Zeeuwen "ontzettend ellendig" uitpakt.

"Ik snap de boosheid. Maar ik wil het wel uitleggen. De communicatie was fout, dat erkennen we. Maar we vonden als kabinet dat we met de verhuizing een te groot risico zouden nemen met een vitaal belang van Nederland. Soms moet je in de politiek je mening bijstellen als de praktijk verandert", aldus Rutte.

Ondanks de teleurstelling van veel Zeeuwen verliep de bijeenkomst verder rustig en gemoedelijk.

Compensatie

"Stoer dat u hier staat", zei een bezoekers uit Breskens tegen Rutte. Ze sprak over de flinke knauw die Zeeland door de gang van zaken heeft gehad. "En het is economisch al niet makkelijk." Naast de compensatie zou het kabinet wat haar betreft ook naar meer maatregelen moeten kijken om de economie van Zeeland te stimuleren. "Begin bijvoorbeeld het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel."

"Als er meer bekend is over compensatie, komt u dan weer terug?", was een andere vraag aan Rutte. De premier moest daarop ontkennend antwoorden. "Ik kom vooral als er slecht nieuws is, zoals nu. Als er goed nieuws is dan komen de staatssecretarissen en ministers het melden", aldus Rutte.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan die het kabinet oproept om Zeeland ruimhartig te compenseren. Voor de zomer wil staatssecretaris Visser daarover duidelijkheid bieden.