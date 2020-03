Corona in ziekenhuizen 'erge pech', geen verplicht pakket maatregelen

Er geldt dus een verscherpt advies voor verpleegkundigen, artsen en andere ziekenhuismedewerkers, maar dat is niet bindend. Daardoor test bijvoorbeeld het ene ziekenhuis sneller op corona dat het andere. Sommige ziekenhuizen pleiten voor het invoeren van verplichte testen.

"Nee, ziekenhuizen weten bij wie ze kunnen en zouden moeten testen", zegt de RIVM-woordvoerder. "We hebben nu een aantal keer gezien dat er in het ziekenhuis coronapatiënten werden ontdekt, die daar al enige tijd lagen. Dat is wat mij betreft heel erge pech, want dat heeft grote consequenties voor het ziekenhuis."

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem was er sinds afgelopen zondag tot vandaag een opnamestop. Dat was uit voorzorg nadat een patiënt op de intensive care positief was getest op Covid-19. De vrouw lag een week op de IC zonder dat artsen wisten dat ze het virus had. Vandaag bleek dat het ziekenhuispersoneel niet besmet is geraakt.

"Dit had in elk ziekenhuis kunnen gebeuren", zegt Robert Chabot, hoofd medische staf in het Gorinchemse ziekenhuis.

