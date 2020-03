Leiden neemt verweesde vluchtelingenkinderen uit Griekenland op

De gemeente Leiden gaat verweesde vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden opvangen. Hoeveel kinderen de gemeente wil overnemen is nog niet besloten, maar gedacht wordt aan 25 jongeren.

Leiden komt daarmee tegemoet aan een oproep van de Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children. Die organisaties willen dat Nederland ongeveer 500 minderjarige asielzoekers die in de Griekse kampen zitten, overneemt. Door de gemeenten te mobiliseren, hopen de organisaties dat de regering zich uiteindelijk aansluit bij de landen die al kinderen uit Griekenland overnemen.

Volgens burgemeester Lenferink van Leiden kan zijn gemeente de opvang van deze kinderen best aan. "We zien dat dit nu hard nodig is. Het gaat om kinderen, waarvan de ouders zijn overleden of vermist zijn en deze kinderen zitten op Lesbos in hele slechte omstandigheden. Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen, ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze kinderen op een goede manier kunnen opvangen."

Ook in andere Nederlandse gemeenten wordt gesproken over de opvang van migrantenkinderen. Zo wil de gemeente Utrecht wel kinderen opnemen, als de regering hiertoe besluit. Utrecht roept staatssecretaris Broekers-Knol dan ook op "haar belofte om Griekenland te steunen" na te komen.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam wil ook dat die stad vluchtelingenkinderen op gaat vangen. De GroenLinks-fracties in Nijmegen en Groningen staat ook achter de oproep.

Overvolle kampen

In oktober vroeg Griekenland de EU om 2500 kinderen over te nemen uit de overvolle kampen. Frankrijk en Finland zegde daarop toe kinderen op te vangen, maar Nederland gaf geen gehoor aan die oproep. Luxemburg maakte vandaag bekend 10 kinderen op te vangen.

Met name op de eilanden Lesbos, Chios en Samos verblijven veel migranten, onder wie ook kinderen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch denkt dat er ongeveer 1750 migrantenkinderen alleen in Griekenland verblijven, andere organisaties schatten dat aantal hoger in.

Sinds mei vorig jaar neemt het aantal alleen reizende minderjarige kinderen dat in Griekenland hulp zoekt toe. Vooral in december was er een duidelijke piek. Het gaat vooral om jongens tussen de 14 en 18 jaar. De meeste minderjarigen komen uit Afghanistan.

Kinderen vooruit sturen

Volgens Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling sturen ouders hun kinderen vaak vooruit, omdat alleen zij nog kans op een asielvergunning hebben. De kinderen komen vervolgens terecht op de Griekse eilanden waar nauwelijks voorzieningen zijn. Vaak gaat het om illegale kampen buiten de opvangcentra.

Staatssecretaris Broekers-Knol was vandaag in Brussel om te praten over nieuwe steun aan Griekenland. Niet bekend is of zij daar ook afspraken heeft gemaakt over de kinderen.