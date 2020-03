Baby voor Maleisische prinses en Nederlandse Dennis

Het hof van het Maleisische sultanaat heeft nooit bevestigd dat prinses Aminah zwanger was. De prinses verdween de afgelopen maanden uit het openbare leven, terwijl haar echtgenoot wel op beelden van familiebijeenkomsten te zien was. Ook nu heeft het hof (nog) niet bekendgemaakt wat de geboortedatum en het geslacht van de baby is. Wel plaatste de persdienst gisteren een aantal officiële foto's van de ceremonie in het paleis op Facebook.

Prinses Aminah, de enige dochter van Sultan Ibrahim Iskandar van Johor, trouwde in augustus 2017 met de uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas. De twee liepen elkaar een paar jaar eerder tegen het lijf in een café in Kuala Lumpur. Verbaas, zoon van een bloemenhandelaar, werkte in die stad als model. In 2015 bekeerde hij zich tot de islam, op verzoek van de familie van de prinses. Sindsdien is zijn officiële naam Dennis Muhammad Abdullah.

De Nederlander behoort nu tot een zeer vermogende adellijke familie uit het aan Singapore grenzende Johor. Dat is een van de negen sultanaten van Maleisië. De schoonvader van Verbaas kan over enkele jaren koning worden van het land: de verschillende sultans wisselen die positie iedere vijf jaar af.