Politie Den Bosch onderzoekt mogelijk explosief in UWV-gebouw

De politie in Den Bosch doet onderzoek naar een mogelijk explosief. De politie is met veel materieel uitgerukt naar de Magistratenlaan aan de zuidkant van de stad. Er is ook een arrestatieteam er plaatse.

Het gaat om het pand van uitkeringsinstantie UWV, dat nu wordt ontruimd. De politie kreeg eerder op de middag een melding binnen, maar wil verder nog niets kwijt over de situatie. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om een verdacht koffertje.