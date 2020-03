Aanhouding Den Bosch om mogelijk explosief in UWV-gebouw

In Den Bosch is een man opgepakt na een melding van een mogelijk explosief. De politie rukte even daarvoor met veel materieel uit naar de Magistratenlaan aan de zuidkant van de stad. Het ging om het pand van uitkeringsinstantie UWV, dat tijdelijk werd ontruimd. Het Team Explosievenverkenning doorzocht het gebouw, maar vond geen explosieven.

De politie kreeg 's middags een melding binnen van het incident. Een man had gedreigd dat hij een bom bij zich had, schrijft Omroep Brabant. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.