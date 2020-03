Beveiligers krijgen taakstraf voor dodelijk incident in ziekenhuis

Twee beveiligers van een ziekenhuis in Geleen zijn veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het mishandelen van een 37-jarige man, die later aan de gevolgen overleed.

De man uit Heerlen liep in juli 2017 door het ziekenhuis. De beveiligers vertrouwden het niet en besloten poolshoogte te nemen. De man reageerde agressief en sloeg een van de beveiligers in het gezicht. Zijn collega, een 130 kilo wegende man, schoot te hulp en werkte de man naar de grond. De twee bleven op de man liggen tot de politie kwam. Dit duurde twaalf minuten.

De man is gestikt door de druk op zijn borst. Hij werd gereanimeerd maar overleed enkele dagen later in een ziekenhuis.

Stoppen

De rechtbank oordeelt dat het optreden van de beveiligers in eerste instantie niet onredelijk was omdat het slachtoffer een klap uitdeelde. Maar ze hadden volgens de rechter moeten stoppen toen de man niet meer bewoog en een rochelend geluid maakte.

Uit onderzoek is gebleken dat de verwarde Heerlenaar in de nacht dat het allemaal verkeerd liep onder invloed was van antidepressiva en speed. Volgens de vader van het slachtoffer is het ziekenhuis medeverantwoordelijk voor het overlijden van zijn zoon.

Naast de taakstraf moeten de mannen ook een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen, schrijft 1Limburg.