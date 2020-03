Taakstraf voor Rotterdamse oud-atletiektrainer om ontucht

Oud-atletiektrainer Jerry M. uit Rotterdam heeft 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden gekregen voor ontucht met minderjarige meisjes.

Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist, maar de rechter vindt niet alle ontucht bewezen.

Lusten

Bij de behandeling van de zaak vorige maand kwamen twee van de slachtoffers zelf aan het woord. "Je liet mij een droomwereld zien door kansen te schetsen in een atletiekcarrière, maar je maakte hier misbruik van voor je eigen lusten", zei een van hen. Ze wilde dat de verdachte haar aankeek terwijl ze sprak.

Voor het andere meisje had M. lingerie gekocht. "Je ging over mijn grenzen heen en maakte mij kleiner. Het is niet oké, het was niet oké en het zal nooit oké zijn." De twee andere slachtoffers lieten hun verklaring voorlezen.

De vier deden aangifte nadat de verdenkingen van misbruik begin vorig jaar in het nieuws waren gekomen. M. had een bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Hij zou de afgelopen 35 jaar zeker negen meisjes hebben misbruikt. Met zeker vier van hen zou hij in de jaren 80 meerdere jaren onbeschermde seks hebben gehad. Twee van hen werden zwanger.

Geen aangiftes

Eerder is M. ondanks tientallen meldingen nooit gestraft, omdat lange tijd niemand aangifte deed. De Atletiekunie had hem voor het leven geroyeerd en zei zelf geen aangifte te kunnen doen: hiervoor was de bond afhankelijk van slachtoffers. Door verjaring en het gebrek aan aangiften in andere zaken ging het strafproces alleen over deze vier specifieke gevallen van ontucht en aanranding.

De voormalige coach voelt zichzelf slachtoffer, zo liet hij eerder weten in de rechtszaak. "Ik heb alles voor ze gedaan. Ophalen, wegbrengen, klaarstaan." Hij zei ook dat de media hem hebben weggezet als monster. Zijn baan als chauffeur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET is hij kwijt en zijn huwelijk is op de klippen gelopen.