Celstraf voor man die jongen mishandelde om voetbalplaatjes

Een 38-jarige man uit Dordrecht heeft twee weken celstraf gekregen voor het mishandelen van een 10-jarige jongen. De scholier stond vorige maand met andere jongens in een winkelcentrum in Dordrecht om voetbalplaatjes te vragen toen hij klappen kreeg van de man.

Met behulp van camerabeelden kon de dader worden aangehouden. Vandaag veroordeelde de politierechter hem tot zes weken gevangenisstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk.

Het nieuws over de mishandeling maakte volgens de regionale omroep Rijnmond veel los. De jongen werd overladen met voetbalplaatjes die door een wijkagent waren ingezameld. Wijkagent Evert Muller bezorgde een doos met ingezamelde plaatjes aan de jongen. "Hij was oprecht verrast door de hoeveelheid. De glimlach is weer terug op zijn gezicht", twitterde hij.