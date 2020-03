'Balie-Syriër' volgens OM ook betrokken bij moordpartij in Syrië

Abdelaziz A., ook wel bekend als de 'Balie-Syriër', wordt nu ook verdacht van het medeplegen van zeker zeventien moorden in Syrië. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten op een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

De slachtoffers werden in 2012 met automatische wapens doodgeschoten bij het plaatsje Al Shheell. Via een afgeluisterd gesprek kwam justitie op het spoor van een propagandafilmpje door al-Nusra van een vuurgevecht tussen twee groepen waarbij A. betrokken was. Na afloop werden zeventien doden geteld en twee gevangenen, die later ook werden gedood.

Herkend door activisten

De 34-jarige A. werd al verdacht van lidmaatschap van de terroristische beweging Jabhat al-Nusra. Volgens het OM had de man een hoge positie in de organisatie.

Abdelaziz A. werd eind 2017 bekend toen Syrische activisten hem herkenden na een filmvertoning in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Ruim een jaar later werd hij gearresteerd.

Vorig jaar mei meldde Nieuwsuur op basis van bronnen dat A. tussen december 2016 en januari 2018 een informant was van inlichtingendienst AIVD. Voor zijn informatie kreeg hij van AIVD-medewerkers enkele duizenden euro's.

Journalist uitgezet

Journalist Ans Boersma, die in het verleden een relatie had met Abdelaziz A., werd begin vorig jaar Turkije uit gezet. Ze moest het land verlaten nadat Nederland informatie over haar had opgevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie maakte ze zich schuldig aan valsheid in geschrifte door hem in 2014 met valse gegevens te helpen bij een visumaanvraag.

A. gaf eind 2017 een interview aan Nieuwsuur: