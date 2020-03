Slachtoffer van tramaanslag Utrecht wil andere rechters

De wraking, die onverwacht kwam, leidt tot vertraging. De rechtbank legde de zaak onmiddellijk stil. Eerst moeten drie andere rechters nu beoordelen of er inderdaad een fout is gemaakt. Die wrakingskamer komt vanochtend nog bijeen.

'Kansloze actie'

"Een kansloze actie", reageert advocaat Sébas Diekstra, die een van de nabestaanden in de zaak bijstaat. Hij verwacht dat het wrakingsverzoek om formele redenen zal worden afgewezen. "Maar de slachtoffers zitten tegen het plafond. Je bent hen alleen maar meer aan het tergen."

De zaak wordt voor de derde dag inhoudelijk behandeld. Het is de bedoeling dat het Openbaar Ministerie vandaag de eis tegen verdachte Gökmen T. bekendmaakt en toelicht.

Bij de schietpartij in de Utrechtse sneltram vorig jaar maart kwamen vier mensen om het leven en raakten twee anderen ernstig gewond. De 38-jarige T. zegt dat hij de aanslag heeft gepleegd uit wraak voor het beledigen van de islam.

Slachtoffers willen levenslang

Gedragsdeskundigen denken dat hij zich uit frustratie over mislukkingen in zijn leven op het geloof is gaan richten. Maar ze schatten hem niet in als iemand die puur uit overtuiging heeft gehandeld en houden de mogelijkheid voor een tbs-behandeling open.

Nabestaanden en slachtoffers zeiden deze week dat ze een levenslange gevangenisstraf voor Gökmen T. willen. Ze hopen dat hij nooit meer vrijkomt.

T. zit vandaag in een aparte ruimte. Na een kwetsende opmerking richting een slachtoffer eerder deze week, wilde de rechtbank hem niet meer in de zaal hebben tijdens verklaringen van slachtoffers. Als het Openbaar Ministerie aan het woord komt, wordt T. wel weer toegelaten.