Ook Nijmegen doet al het vuurwerk in de ban

Het afsteken van vuurwerk is bij de komende jaarwisseling ook in Nijmegen verboden. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Daarin staat dat mensen, dieren, het milieu en de natuur lijden onder het afsteken van vuurwerk. Alleen licht vuurwerk als trektouwtjes en knalerwten blijft toegestaan.

Eerder besloten Rotterdam, Vlissingen en Apeldoorn al om het afsteken van vuurwerk te verbieden. Ook de Amsterdamse gemeenteraad wil bij de komende jaarwisseling een algeheel verbod, maar daar zijn nog wat praktische hobbels te nemen.

De VVD in Nijmegen stemde tegen. "Links verbiedt alles wat leuk is", twitterde de partij gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering. "Nu vuurwerk, morgen terrasverwarmers, volgende week de vuurkorf, de maand erop de barbecue en volgend jaar worden auto's verboden."

Geen verbod op verkoop

Burgemeester Bruls van Nijmegen is blij met het verbod. De vuurwerkvrije zones die afgelopen jaarwisseling waren ingesteld, haalden volgens hem te weinig uit.

"Ik ben helemaal klaar met Oud en Nieuw", zei hij bij een vorige bijeenkomst van de raad. "Wat mij betreft mogen ze het gelijk afschaffen. We organiseren hier met de Vierdaagse het grootste evenement van het land, met minder politie-inzet dan tijdens Oud en Nieuw."

In Nijmegen blijft het kopen van vuurwerk volgens Omroep Gelderland gewoon toegestaan, doordat een verbod op de verkoop juridisch niet mogelijk is.

Compensatie vuurwerkhandelaren

Het kabinet maakte eind januari bekend dat het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen in heel Nederland wordt verboden. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze dat verbod aanhouden of dat ze nog een stap verder gaan.

De Tweede Kamer wil dat kleine vuurwerkhandelaren moeten worden gecompenseerd. Daarvoor zou 3 miljoen euro moeten worden uitgetrokken.