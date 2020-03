Oud-VN-baas Pérez de Cuéllar (100) overleden

Falklandoorlog

Pérez de Cuéllar leidde van 1975 tot 1977 een vredesmissie op Cyprus, hij was er speciale gezant van de VN. Griekenland probeerde in 1974 het eiland te verenigen met het vasteland, wat leidde tot een invasie van Turkse troepen. Onder leiding van de VN kwam het tot een staakt-het-vuren. Cyprus is tot op de dag van vandaag gescheiden door een bufferzone die door de VN wordt bewaakt.

In 1981 werd Pérez de Cuéllar verkozen tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties, als opvolger van de Oostenrijker Kurt Waldheim. Tijdens zijn ambtsperiode bemiddelde hij onder meer tussen Groot-Brittannië en Argentinië in de nasleep van Falklandoorlog. In 1988 was hij direct betrokken bij de onderhandelingen die een einde maakten aan de acht jaar durende oorlog tussen Iran en Irak.