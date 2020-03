Weer ziekenhuispersoneel besmet met corona, nu in Eindhoven

Opnieuw is een medewerker van een Nederlands ziekenhuis besmet met het coronavirus. Gisteravond heeft een verpleger van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven het virus opgelopen. Eerder op de dag werd bekend dat een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam besmet is.

De medewerker in Eindhoven heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van een patiënt, bij wie maandag het virus werd vastgesteld. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden in isolatie verder verpleegd. Het gaat om een gedeelte van de afdeling chirurgie, waar 13 patiënten zitten.

Die mensen worden nu getest op het coronavirus. Op de afdeling worden voorlopig geen patiënten meer opgenomen. Onder patiënten en medewerkers van de afdeling is ook een contactonderzoek ingesteld. Het Catharina Ziekenhuis benadrukt dat geplande operaties gewoon kunnen doorgaan en dat de zorg op alle andere afdelingen zoals normaal verloopt.

Het RIVM meldde gistermiddag in zijn dagelijkse update dat er dinsdag 15 nieuwe besmettingen bij waren gekomen, wat het totale aantal op 38 bracht. Daar zit de medewerker in Eindhoven niet bij. Later vandaag komt het RIVM met nieuwe cijfers.