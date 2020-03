Californië kondigt noodtoestand af om coronavirus, veel kinderen niet naar school

De Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege het coronavirus. Gouverneur Gavin Newsom zegt dat er nu 53 besmettingen bekend zijn bij de autoriteiten. Door het afkondigen van de noodtoestand kan de lokale overheid meer middelen vrijmaken om het virus te bestrijden.

Eerder op de dag werd de eerste dode in Californië gemeld. Het gaat om een oudere patiënt die besmet raakte op een cruiseschip en al een broze gezondheid had. Dat is de eerste dode in een andere staat dan Washington, waar tien mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Veel kinderen niet naar school

Volgens de Verenigde Naties krijgen vanwege het coronavirus wereldwijd meer dan 290 miljoen kinderen niet het onderwijs dat ze zouden moeten krijgen. In elf landen, waaronder China, Japan en Italië, heeft de overheid besloten om alle scholen voorlopig dicht te houden om de verspreiding tegen te gaan.

In negen andere landen, waaronder de VS, Frankrijk en Duitsland, zijn alleen in bepaalde regio's de scholen gesloten. Als in die landen ook alle scholen worden dichtgegooid, dan zouden nog eens 180 miljoen kinderen zonder onderwijs komen te zitten. De VN zegt samen te werken met landen om kinderen toch een vorm van onderwijs aan te kunnen bieden.

United Airlines neemt maatregelen

De Amerikaanse vliegmaatschappij United biedt de komende maanden een stuk minder vluchten aan. In april zijn er 10 procent minder binnenlandse vluchten en vluchten naar Canada. Het aantal internationale reizen daalt met 20 procent. Naar verwachting zullen er in mei ook minder United-toestellen in de lucht zijn.

Verder worden er tijdelijk geen nieuwe mensen aangenomen, gaan loonsverhogingen niet door en worden werknemers gevraagd om vrijwillig onbetaald verlof te nemen. De vliegmaatschappij neemt die maatregelen omdat er veel minder vraag is naar vluchten door het virus.

Vanwege het virus is ook een van de grootste dancefestivals ter wereld afgelast, het Ultra Music Festival in Miami. Dat zou van 20 tot en met 22 maart plaatsvinden, maar volgens Amerikaanse media heeft de burgemeester van Miami vanwege het grote aantal bezoekers uit de hele wereld besloten om het toch niet door te laten gaan. De Nederlandse dj's Martin Garrix, Afrojack en Oliver Heldens zouden daar optreden.

Weer minder doden in China

In China is het aantal doden de grens van 3000 gepasseerd, maar het aantal nieuwe slachtoffers blijft al dagen afnemen. De afgelopen 24 uur overleden 31 mensen, 7 minder dan dinsdag.

Wel nam het aantal besmettingen weer iets toe met 139 gevallen tegenover 119 dinsdag. Opnieuw zijn de meeste besmettingen in de provincie Hubei. Daar werden de afgelopen dag wel 1923 mensen genezen verklaard.