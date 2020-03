Saboterende monteur American Airlines moet drie jaar de cel in

Een monteur van American Airlines moet drie jaar de cel in voor het saboteren van het navigatiesysteem van een vliegtuig, heeft een Amerikaanse rechter bepaald.

De 60-jarige Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani wilde het vliegtuig aan de grond houden, zodat hij het zelf kon repareren om zo aan extra uren te komen. Volgens zijn advocaat wilde Alani meer geld verdienen om onder meer de studiekosten van zijn kinderen te kunnen betalen. "Zijn intenties waren puur financieel."

Het vliegtuig, met 150 passagiers aan boord, zou in juli vorig jaar vanuit Miami vertrekken naar Nassau op de Bahama's, maar de piloten kregen een foutmelding bij het opstarten. Er zat onder meer een stuk schuimrubber vastgelijmd in het navigatiesysteem, een essentieel onderdeel van het vliegtuig dat de snelheid, het roer en andere belangrijke data bijhoudt.

Alani werkte dertig jaar als monteur voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Hij sprak niet tijdens de rechtszaak. Maar in een brief liet hij weten dat hij "enorm veel spijt heeft van zijn daden". "Ik weet beter dan dit en ik ben beter dan dit", schreef hij. "Er is geen excuus voor wat ik heb gedaan."