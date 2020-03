EU waarschuwt Turkije: 'Sturen migranten naar grens Griekenland moet stoppen'

De Europese Unie zal met alle mogelijke middelen proberen om migranten buiten Griekenland te houden. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vanavond in Brussel besloten. "De EU roept Turkije op om te stoppen met het sturen van vluchtelingen naar de grens", zo staat in een verklaring. "Deze situatie is onacceptabel."

Volgens staatssecretaris Broekers-Knol, die ook aanwezig was, is het een sterk signaal van de 27 EU-landen aan Turkije, om de bestaande afspraken (de zogenoemde Turkije-deal) te respecteren. "Griekenland beschermt de buitengrenzen, dus dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal."

Nieuw migratiepact

In de verklaring staat verder dat het illegaal oversteken van de grens vanuit Turkije niet wordt getolereerd. Volgens Eurocommissaris Schinas is "de grens van Griekenland Europa's grens. De grens van Bulgarije is Europa's grens. En ook de grens van Cyprus is Europa's grens."

Broekers-Knol denkt dat Turkije zich de komende tijd aan de afspraken gaat houden en geen mensen meer naar de grens met Griekenland stuurt. Volgens haar is dit een eerste stap. De komende maanden moeten de ministers en de Europese Commissie het eens worden over een nieuw migratiepact. Daarover is het vanavond niet gegaan.

Volgende week komen de ministers opnieuw bij elkaar om de situatie te bespreken.