Aanslag met explosieven op olietanker voor kust Jemen verijdeld

Voor de kust van Jemen is een aanslag op een olietanker verijdeld, melden Saudische media. De tanker zou zijn aangevallen door vier op afstand bestuurbare boten. Zeker een van die onbemande boten was gevuld met explosieven.

De internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft de aanval afgewend. Een woordvoerder zei niet wie er achter de aanval zit. De coalitie beschuldigde eerder Jemenitische rebellen van dergelijke aanvallen op de scheepvaart bij Jemen.

Volgens de woordvoerder voer de tanker in de richting van de Golf van Aden toen die werd belaagd. Het is niet bekend hoe de coalitie de aanval heeft voorkomen.

Slepende burgeroorlog

In Jemen woedt een slepende burgeroorlog waar Houthi-rebellen uit het noorden vechten met onder anderen een internationaal erkende regering. De oorlog begon in 2014, toen de rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. Sinds 2015 poogt de coalitie om de rebellen te verdrijven en president Hadi weer de macht over het hele land terug te geven.

Het sjiitische Iran en de door soennitische families geregeerde Golfstaten strijden met elkaar om invloed in het Midden-Oosten. Afgelopen jaar waren er meerdere incidenten met olietankers in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland. Die worden in verband gebracht met de Iraans-Arabische spanningen.