Metalband Irak steunt demonstranten in Bagdad: 'Onze politici zijn stelende honden'

Uit voorzorg haalde Jaymz de Facebookpagina offline en besloot de komende acht maanden niet op te treden. "Stel je voor dat er tijdens een concert van ons iemand met een bom naar binnen loopt en er veel doden vallen. Dat wilden wij niet op ons geweten hebben." De band treedt nu vooral op in de Koerdische regio in Noord-Irak; daar is het volgens de gitarist stukken veiliger.

Metallica als inspiratiebron

De Amerikaanse band Metallica is de grote inspiratiebron voor Jaymz. De 31-jarige gitarist kreeg als tiener een cd van Metallica van een Amerikaanse soldaat. "Het was de eerste keer dat ik naar metalmuziek luisterde. De nummers gingen over oorlog en beschreven zo goed de situatie waarin wij zaten in Irak." Jaymz leerde samen met zijn neef gitaar spelen via video's op YouTube. Samen zochten ze meer bandleden en een paar jaar later was Dark Phantom geboren.

De band werkt momenteel aan nieuwe muziek. De droom van Jaymz is om de wereld over te reizen en muziek te maken. Maar Irak voorgoed verlaten, ziet hij niet zitten. "Ik hou van mijn land en ik hoop dat ik ooit in veiligheid hier kan optreden."