Familierechercheurs MH17 kijken terug: 'Als zo'n ramp gebeurt, dan ben je er'

Hij wil het eigenlijk nooit meer meemaken. Theo Vermeulen zat op 17 juli 2014 in de auto toen hij hoorde over een neergestort vliegtuig in Oost-Oekraïne. Het bleek te gaan om vlucht MH17.

Als coördinator van een team familierechercheurs, beheerste de vliegramp de afgelopen jaren zijn leven: "Je wil zo'n telefoontje niet krijgen. Maar als het dan gebeurt, dan ben je er".

Op het hoogtepunt hadden Vermeulen en zijn team van 120 speciaal opgeleide rechercheurs contact met meer dan 500 nabestaanden van de vliegramp. Vermeulen en zijn collega's waren vlak na de ramp vaak de eerste personen met wie nabestaanden spraken over de gebeurtenissen. "Je komt enorm binnen in hun emotie en onzekerheid. Dat maakt het werk niet makkelijk", vertelt hij.

Hechte banden

De banden met de nabestaanden zijn hecht, legt Vermeulen uit. "Wij zijn dat vaste baken, die ze niets uit hoeven te leggen." Toch is het volgens hem ook belangrijk om zakelijk te blijven, want naast het bijstaan van nabestaanden moesten de familierechercheurs voor de identificatie ook informatie verzamelen over de slachtoffers. Bijvoorbeeld over tatoeages, ringen en andere kenmerken. "We zitten daar met een opdracht: ervoor zorgen dat ze snel hun geliefde terugkrijgen. Dat is soms lastig."

Ook al is de ramp inmiddels bijna zes jaar geleden, Vermeulen heeft nog dagelijks contact met veel nabestaanden. Dat gebeurt voornamelijk via de mail of telefonisch. "Maar als het dichtbij komt en het persoonlijk is, maken we een afspraak met ze."

Vermeulen vertelt hoe het is om als familierechercheur zo intensief contact te hebben met nabestaanden: