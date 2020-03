Tientallen migranten gevonden in goederentrein Slovenië

De politie in Slovenië heeft dertig migranten gevonden die verstopt zaten in een goederentrein gevuld met klei. De groep bestond onder meer uit twaalf kinderen en een zwangere vrouw.

De verstekelingen komen uit Syrië, Iran en Afghanistan en zaten in de trein die onderweg was van Servië naar Slovenië. De politie vond de migranten op de grens van Slovenië met Kroatië.

Volgens de politie zaten de migranten onder de klei toen ze illegaal de Europese Unie probeerden binnen te komen. Hun leven was in gevaar vanwege gebrek aan zuurstof.

Migranten uit Turkije

Duizenden migranten die vastzitten in de Balkan proberen de EU te bereiken. Nog eens duizenden proberen datzelfde te doen vanuit Turkije, nu dat land de grenzen met EU-lidstaten Griekenland en Bulgarije heeft geopend. Volgens de regering in Ankara houdt de EU zich niet aan afspraken die over de opvang van de migranten zijn gemaakt.

Turkije wil NAVO-steun in Noord-Syrië, of extra hulp van de EU om vluchtelingen op te vangen. Het land herbergt nu zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Ankara krijgt jaarlijks 1,5 miljard euro van Brussel voor de opvang van deze groep. Deze afspraak met de EU loopt dit jaar af.